اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع يتراوح بين 19-24 جنيها

السبت، 22 مايو 2021 03:36 م
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع يتراوح بين 19-24 جنيها سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا لمعظم الأصناف، مع ارتفاع في سعر البلطي المزارع، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة. 
 
وسجل السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو    
 
وارتفعت   أسعار السمك البلطي المزارع 1  لتتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو مقابل  21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 بين  19-21 جنيها للكيلو مقابل 18-20  جنيها للكيلو، وسجل   البلطي الأسواني  17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي  30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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