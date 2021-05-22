أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع يتراوح بين 19-24 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا لمعظم الأصناف، مع ارتفاع في سعر البلطي المزارع، وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وسجل السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو

وارتفعت أسعار السمك البلطي المزارع 1 لتتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو مقابل 21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.