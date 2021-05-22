أخبار مصر..الرئيس السيسي يؤكد أهمية إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:



الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.



الأهلي يُسقط صن داونز للمرة الثانية ويواصل رحلة "النجمة العاشرة"

صعد فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بفريق صن داونز بالفوز عليه (3_1) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي البطولة.



وول ستريت جورنال: مصر لعبت دورا مركزيا وحاسما فى وقف إطلاق النار بغزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن مصر لعبت دورًا مركزيا وحاسمًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وهو تطور يأمل المسئولون أن يؤدي إلى توثيق العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن.



وصول القوات المصرية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" بدولة السودان

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيقة للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل" والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ونسور النيل -2).



الرئيس السيسى يؤكد على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.



شكري يستعرض مع نظيره القبرصى تحركات وقف التصعيد العسكرى بالأراضى المحتلة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري فى مقر وزارة الخارجية، اليوم السبت، وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، بهدف تبادل الرؤى حول كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.



تحرير محاضر لـ104 آلاف شخص لعدم ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا بأسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع من شن عدة حملات أمنية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 5699 قضية تموينية متنوعة.



وزيرة الصحة: الدولة دعمت تطوير "فاكسيرا" بـ750 مليون جنيه لمواكبة تصنيع اللقاحات

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مع وفد الخبراء الصينيين لشركة "سينوفاك"، تمهيدًا لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام لتصنيع اللقاحات أمس، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.



سعد الحريرى: لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس ميشال عون أو أى فريق سياسى

شن سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، هجوما لاذعا ضد الرئيس ميشال عون، متهما الأخير بامتلاك خبرة كبيرة فى تعطيل تشكيل الحكومات، مضيفا: "يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية".



وزير الإسكان ووزير الطاقة التنزانى يتفقدان العمل بمشروع سد ومحطة كهرباء نيريرى

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً مصرياً لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بدولة تنزانيا الاتحادية، ويضم الوفد المصرى، محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"،.



التخطيط: 260 مليون جنيه اعتماد إضافى لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بخطة العام المالى الحالى 2020/2021، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركزة، و500 جهاز تنفس صناعي.



التعليم تحدد 6 سنوات سن القبول بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية بـ6 سنوات، على أن يتم احتساب سن الطفل المتقدم بـ"1 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التقديم بداية من 1 يونيو المقبل وحتى 30 من نفس الشهر.



شكرى يبحث مع نظيره البحرينى إعادة إحياء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، حيث تناول الاتصال آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.