"أبيض ولونه ظريف".. شاهد جمال العنب فى بداية موسم الحصاد بأكبر مزرعة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من أكبر مزرعة لمحصول العنب بمحافظة القليوبية، والتى تعتمد على النظام الحديث فى الرى "بالتنقيط"، والالتزام بمعايير الجودة العالمية للتصدير للخارج ورفع اسم مصر عاليا، حيث تم التصدير لعدد من دول الإتحاد الأورويى وجنوب أفريقيا وروسيا وعدد من الدول العربية وغيرها.

فى البداية قال المهندس محمد الشيمى مدير المزرعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إن المزرعة بها 5 أصناف للعنب ما بين "الأبيض والأحمر والأسود القاتم"، موضحا أنه يتم الإعداد للموسم من يناير من كل عام، من خلال التقليم لأشجار العنب، وتحديد عدد معين من الأفرع للتحكم فى أعداد "عناقيد" العنب بكل شجرة، حيث أن هناك أحد الأصناف تحمل 25 عنقود عنب، كل عنقود يتراوح وزنه ما بين 400 جرام إلى 500 جرام بمتوسط عدد حبات من 65 إلى 80 حبة بالعنقود الواحد.

وتابع، أنه يستهدف العنقود المفرغ حتى لا يحتوى أى عفن أو ذبابة، لرفع صورة مصر فى الخارج، موضحا أنه لا يقوم بتقديم أى نوع من الأسمدة أو المبيدات إلا إذا كان مسموح به دوليا ومدرج بالخطة، "حتى لو المبيد مسموح به داخل مصر وغير مسموح به بالدول التى يتم التصدير لها لا يتم العمل به بالمزرعة، وحتى لو خلصت شغل التصدير وباقى زرع هنزله محلى داخل مصر ممنوع منعا باتا أقدم حاجة تقل عن الخارج ونفس جودة المنتج".

وأشار "الشيمى"، إلى أنه يتم تحليل منتج العنب وجودة المياه التى يتم الرى بها بشكل دورى واعتماد التقارير من المجلس التصديرى مع الحجر البيطرى الصحى، ويتم تحليلها بمعمل الوقاية من المبيدات بالدقى التابع لوزارة الزراعة، موضحا إلى أن نظام الرى بالتنقيط يوفى كميات كبيرة من المياه المهدرة إلى جانب التحكم بكمية المبيدات التى تستفيد بها شجرة العنب.



اقتراب-موعد-حصاد-العنب-بالقليوبية



العناقيد-تتدلى-من-أشجارها



العنب



العنب-الملون-بالمزرعة



العنب-بالقليوبية



العنب-بالمزرعة



المزرعة-من-الخارج



المزرعة-من-الداخل_1



المهندس-محمد-الشيمى



المهندس-محمد-الشيمى-مدير-أكبر-مزرعة-عنب-بالقليوبية



بدء-تلوين-العنب-قبل-النضج



بدء-مرحلة-التلوين-للعنب



تنظيم-المزرعة-من-الداخل



توزيع-شبكة-الرى-بالمزرعة



جمال-العنب-بالقليوبية



جمال-العنب-بالمزرعة



جودة-منتج-العنب-بالمزرعة



شبكة-الرى-بالتنقيط-بالمزرعة



عناقيد-العنب



عناقيد-العنب-تتدلى-من-الأشجار



عنب-القليوبية



محصول-العنب



محصول-العنب-بالقليوبية



مدير-أكبر-مزرعة-عنب-بالقليوبية