23601 مواطن يتلقون لقاح فيروس كورونا فى القليوبية حتى الآن

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 23601 مواطنا، منهم 6934 أشخاص حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و6150 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و6417 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا.

كما حصل 934 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و873 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و612 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و811 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و421 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و449 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت المديرية، فى بيان لها، أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى "مستشفى كفر شكر المركزي، ومعهد ناصر بشبرا الخيمة، والوحدة الصحية بسنديون بقليوب، ومركز طبي حجازى بشبرا غرب، وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها، ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية، والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ، ومركز طبى الحى الثامن بالعبور"، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه تم البدء فى تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 3382 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة ورفع المناعة المجتمعية، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفق بيان له، أنه تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، كما تم تطعيم المواطنين فى دور المسنين، وكذلك ومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام، وتطعيم قاطنى مستعمرة الحزام.