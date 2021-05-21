اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 09:39 م
خالد صلاح
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يقضى على الباعة الجائلين ويوفر وحدات آمنة.. شاهد سوق النيل الحضارى بدمياط

الجمعة، 21 مايو 2021 03:39 م
يقضى على الباعة الجائلين ويوفر وحدات آمنة.. شاهد سوق النيل الحضارى بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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عرض اليوم السابع بثا مباشرا لسوق النيل الحضارى بشاع 33 برأس البر الذى افتتحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة العيد القومى للمحافظة الموافق 8 مايو من كل عام.

 

حيث يقع السوق  الحضارى برأس البر بشارع 33 و يضم 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة ودورات مياه وممشى موازى للنيل بطول 400 م بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجزء الإدارى والأمني فضلاً عن تنفيذ ممشى موازي لنهر النيل بطول 400 م، ويرجع الهدف من إنشائه للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق..

السوق الحضارى بشارع 51 بما يضمه من 26 باكية ودورة مياه وخدمات أمن بتكلفة 4 مليون جنيه .

وتم ايضا افتتاح سوق موازى هو سوق 51 الذى جاء استكمالا لخطة التنسيق الحضارى بمدينة رأس البر والتى بدأتها المحافظة منذ أواخر عام 2018، إذ يقع السوق على مساحة 260 م٢ بإجمالى 26 وحدة ودورتين للمياه، بتكلفة قدرها 160 4 مليون جنيه

 وقد نوهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن ثمار التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدة أن ما تم تنفيذه يأتى تحقيقًا لرؤية الدولة فى القضاء على العشوائية والارتقاء بالمظهر الحضارى العام بمختلف المناطق.


السوق يطل كورنيش النيل
السوق يطل كورنيش النيل

 

السوق
السوق

 

سوق النيل الحضارى
سوق النيل الحضارى

 

محلات السوق الحضارى فى دمياط
محلات السوق الحضارى فى دمياط

 

مدخل السوق الحضارى فى دمياط
مدخل السوق الحضارى فى دمياط

 

 


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