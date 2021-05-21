اليوم السابع
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ولى عهد دبى يرزق بتوأم ويسميهما راشد وشيخة "صورة"

الجمعة، 21 مايو 2021 09:15 م
ولى عهد دبى يرزق بتوأم ويسميهما راشد وشيخة "صورة" ولى عهد دبي مع أطفاله
كتب آسر أحمد

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رزق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، بتوأم "ولد وبنت"، حيث كشف عن صورة تجمعه مع أبنائه عبر إنستجرام وهو يحمل كل واحد منهم في يد، ليكتفى بكتابة تعليق: "لله الحمد والمنة"، مضيفاً قلب باللون الأحمر وآخر باللون الأزرق.

بوست الشيخ حمدان بن راشد
بوست الشيخ حمدان بن راشد

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم فإن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قرر تسميه أطفاله "راشد وشيخة". وسرعان ما استقبل ولى عهد دبي الكثير من التهنئات على الصورة التي نشرها منذ قليل عبر إنستجرام، حيث وصل عدد الإعجابات بالصورة أكثر من نصف مليون، وعشرات الآلاف من التعليقات التي تهنئه على التوأم، متمنين لهما دوام الصحة والسعادة والتوفيق في حياتهم.

ولى عهد دبي مع اطفاله
ولى عهد دبي مع اطفاله

 

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تزوج في مايو 2019، في حفل زفاف مشترك، مع أشقائه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، والشيح أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.


ولى عهد دبي

حمدان بن راشد

حمدان بن محمد بن راشد

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