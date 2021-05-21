اليوم السابع
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وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض

الجمعة، 21 مايو 2021 11:56 ص
وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض الدكتور أحمد بهجت

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توفى صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

الدكتورأحمد بهجت كان نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة  الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.

 

أنشأ أحمد بهجت أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.


أحمد بهجت

وفاة أحمد بهجت

وفاة احمد بهجت

احمد بهجت

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