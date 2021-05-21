اليوم السابع
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وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت بعد صراع مع المرض.. شارك بالعزاء

الجمعة، 21 مايو 2021 12:23 م
وفاة رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت بعد صراع مع المرض.. شارك بالعزاء رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت

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توفى صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

كان الدكتور أحمد بهجت نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع كما أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.. شارك بالعزاء.

 

 

 


وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت

وفاة أحمد بهجت

وفاة الدكتور أحمد بهجت

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور سمير البهواشى

الاعمال لا تموت

البقاء والدوام لله وحده ، وطوبى لمن خلف وراءه أعمالا لا تموت الى يوم القيامة تظل مصدرا دائما لزيادة حسنات صاحبها بعد موته وأحسب الدكتور احمد بهجت رحمه الله- ولا أزكيه على الله -واحدا من هؤلاء 

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