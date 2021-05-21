هنا منزل وشارع عبد الباسط عبد الصمد.. وحفيد الشيخ الراحل يروى ذكرياته مع "أمير القراء".. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع، مساء الخميس، بث مباشر من مسقط رأس الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمنطقة المراعزة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وذلك عقب إطلاق اسمه علي أكبر شارع بأرمنت.

ومن جانبه وجه محمد عبد الحميد محمد عبد الصمد، ابن عم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشكر لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تلك الخطوة الهامة لتكريم الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد في مسقط رأسه بمدينة أرمنت، موضحاً أنه وكافة أبناء العائلة سعداء بهذا القرار المميز لإحياء ذكرى كروان الجنة من جديد بالشارع الأكبر بمدينة أرمنت والذي يوجد به مسجده ومنزله.

وقال الدكتور النوبي عبد الراضى أحد جيران أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمدينة أرمنت، أن تلك الخطوة الأهم في مسار شارع الترعة سابقاً، حيث أن الشارع يحتاج لدعم كبير من المسئولين، ويحتاج لتطوير كبير لخدمة الأهالى بمسقط رأس الشيخ الراحل.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور باستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتممة لقرار محافظ الأقصر بإطلاق اسم الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد على أكبر شارع بأرمنت.

وأكد العميد عبد الله عاشور، في بيان صحفى، أنه تم تصنيع اللوحات المعدنية والانتهاء من تركيبها والتى تحمل اسم الشيخ وقد تم مخاطبة جميع الجهات الإدارية بالتغير كالبريد ومركز شرطة أرمنت والضرائب العقارية.

وجاء ذلك بناء على جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر رقم (2) لعام 2021م برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر؛ والتى تم فيها الموافقة بالإجماع على اطلاق اسم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبدالصمد على أكبر شارع بمدينة أرمنت ويقع بمنطقة المراعزه مسقط رأسه.

ومن الجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواليد الاول من يناير 1927 بقرية المراعزة الشرقية مركز ارمنت جنوب غرب الأقصر، وهو قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين.

وقد لُقب بعدة ألقاب مثل "الحنجرة الذهبية" و"صوت مكة"، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984.



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