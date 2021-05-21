اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 02:00 م
نقابة المعلمين تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. 
 
ووصف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الرئيس، فى بيان، عبد الفتاح السيسي بأنه رجل المواقف الحاسمة، مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية و الوساطة المصرية التي كان لها الفضل في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، وقد دفعت مصر بكل قوتها من أجل إنجاح وساطتها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة. 
 
وقال " الزناتي" إن مصر مارست دورها الريادي في المنطقة، ولم تتخل مصر عن دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية؛ بل استخدمت كل ثقلها في استصدار قرار وقف إطلاق النار، واتجاه الدولة المصرية بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ليس فقط بوقف إطلاق النار ولكن أيضا بدعم إعادة إعمار  غزة بمبلغ 500 مليون دولار، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى ذلك.
 
وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن التحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الفلسطينين تكشف الدور العظيم الذي تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية ، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، وفتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال المصابين والجرحى نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.
 
وأوضح نقيب المعلمين أن جميع معلمى مصر يصطفون خلف قيادتهم السياسية فى كل خطواتها للحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
 
 
 

وقف اطلاق النار بغزة

المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار بغزة

غزة

فلسطين

اخبار مصر اليوم

نقابة المعلمين

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئاسة الفلسطينية تشيد بالجهود المصرية وترحب بوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:16 م

الكويت تثمن جهود مصر فى وقف إطلاق النار بـ غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:14 م

اليابان تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:12 م

تنسيقية شباب الأحزاب تسير قافلة مساعدات لقطاع غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:04 م

بابا الفاتيكان يرحب بسريان وقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 12:42 م

مستشار رئيس الوزراء الباكستانى يشيد بجهود مصر فى وقف العداون الإسرائيلى على غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 12:29 م

الرئاسة فى أسبوع.. الأوضاع فى فلسطين تستحوذ على اهتمام الرئيس فى زيارته باريس.. "بايدن" يثمن جهود السيسى ويشكره على الهواء لنجاح وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. مصر والسودان: المياه قضية أمن قومى لشعبينا

الجمعة، 21 مايو 2021 11:30 ص

تفاصيل جنازة الفنان سمير غانم.. والأفراح تعم غزة بعد نجاح المبادرة المصرية فى وقف إطلاق النار

الجمعة، 21 مايو 2021 11:10 ص

رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 10:41 ص

أبو الغيط مرحبا بوقف إطلاق النار: جهود مصر أسهمت في تخفيف خسائر غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 10:33 ص

واشنطن بوست: الأنظار تتجه لمعاناة غزة ومستقبل نتنياهو بعد وقف إطلاق النار

الجمعة، 21 مايو 2021 10:29 ص

مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة احتفالا بوقف إطلاق النار

الجمعة، 21 مايو 2021 10:25 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة