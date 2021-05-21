نقابة المعلمين تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت آية دعبس

أشادت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بنجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.

ووصف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الرئيس، فى بيان، عبد الفتاح السيسي بأنه رجل المواقف الحاسمة، مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية و الوساطة المصرية التي كان لها الفضل في نجاح التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والجانب الفلسطيني ، وقد دفعت مصر بكل قوتها من أجل إنجاح وساطتها بين إسرائيل والفلسطينيين، وتكللت هذه الجهود بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

وقال " الزناتي" إن مصر مارست دورها الريادي في المنطقة، ولم تتخل مصر عن دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية؛ بل استخدمت كل ثقلها في استصدار قرار وقف إطلاق النار، واتجاه الدولة المصرية بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق ليس فقط بوقف إطلاق النار ولكن أيضا بدعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى ذلك.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن التحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الفلسطينين تكشف الدور العظيم الذي تقوم به مصر لصالح القضية الفلسطينية ، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات الطبية والغذائية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، وفتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال المصابين والجرحى نتيجة الاعتداءات الأخيرة، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأوضح نقيب المعلمين أن جميع معلمى مصر يصطفون خلف قيادتهم السياسية فى كل خطواتها للحفاظ على الحقوق الفلسطينية.