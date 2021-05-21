اليوم السابع
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نقابة الصناعات الغذائية تشيد بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 02:24 م
نقابة الصناعات الغذائية تشيد بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة خالد عيش عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية
كتبت آية دعبس

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ثمن خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وفك حالة الاشتباك والتوصل إلى اتفاق ومصالحة بين الطرفين، أسفر عن التهدئة التى دخلت إلى حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة، لحين الوصول إلى خارطة طريق للمرحلة المقبلة لضمان حقوق الفلسطينين.
 
وأضاف عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: كما نثمن مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، والتى تؤكد العقيدة المصرية بشأن أن غزة للفلسطينين. 
 
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ والذى تم التوصل اليه وفق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم.

 


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