نصائح للحفاظ على صحة أسرتك من وباء كورونا.. أبرزها ممارسة التمارين بانتظام

كتبت هند عادل

مع انتشار وباء فيروس كورونا تسعى كل أم للحفاظ على صحه أسرتها ورفع كفاءة الجهاز المناعى لتقليل فرص الإصابة بالعدوى وأيضا تحسين الصحة النفسية لأفراد عائلتها الصغيرة لمواجهة عمليات الاغلاق وعدم ممارسه الحياة اليومية بشكل طبيعى، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان صحة عائلتك أثناء جائحة فيروس كورونا.

كيف تحافظ على صحة عائلتك أثناء تفشى وباء كورونا

شجعهم على ممارسة التمارين الرياضية الروتينية: الحفاظ على النشاط هو خطوة أساسية نحو الجسم السليم، يمكن أن يؤدي الخمول إلى مشاكل في العضلات والعظام وكذلك ضعف الجسم للقضاء على فرص حدوث ذلك، شجعهم على اتباع روتين تمرين صحي من قبل كل فرد من أفراد المنزل لتحقيق ذلك ، يمكنك اختيار أساليب مثل ممارسة التمارين مع الموسيقى وممارسة التمارين الجماعية.

التعبير والتواصل: من المحتمل أن يؤثر الوباء على الصحة العقلية للفرد، اتخذ خطوات لضمان ألا يشعر أفراد عائلتك بالعزلة أو العزلة أو الإحباط أو الحزن.لقد منحنا الوباء فرصة لقضاء ذلك مع أحبائنا ، لذا حاول الاستفادة منها إلى أقصى حد من خلال الضحك واللعب والاستمتاع معًا وتشجيع بعضنا البعض.

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا: يجب أن يكون تعزيز المناعة أولوية للجميع في الوقت الحالي شجع على تناول نظام غذائي متوازن بين أفراد أسرتك ، ويشمل الأطعمة التي تعد مصدرًا للبروتين والألياف وفيتامين C والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لضمان جسم صحي وقوي.

اتبع الإجراءات الوقائية: تأكد من اتباع أفراد عائلتك للتدابير الوقائية مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين والتعقيم وتناول الأدوية المناسبة والتباعد الاجتماعي.

ابق رطبًا: الماء مطلوب لضمان الوظيفة الإدراكية المناسبة والصحة الشاملة يمكن أن يؤدي الجفاف إلى عدة مشاكل في الجسم مثل الصداع والإمساك والتعب والدوخة هذا هو السبب في أنه من المهم التأكد من أنك وعائلتك تشربون كمية كافية من الماء يمكنك تحقيق الترطيب عن طريق عمل مخطط ترطيب وضبط التذكيرات وتعديل الماء عن طريق إضافة نكهة من خلال الفاكهة الموجودة فيه.