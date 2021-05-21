موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 21-5-2021..إلزام هذه الفئات بإصدار فواتير إلكترونية

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 21-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 2229.15 نقطة.

الضرائب: هذه الفئات ملزمة بتقديم فواتير ضريبية إلكترونية بدءا من 15 سبتمبر أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل. أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، وتأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.



الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين فى مدينة العاشر قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس بجولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة. قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس بجولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.

واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أكثر من 11380 وحدة سكنية بمنطقة "حي الأندلس" في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

منح 219 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع في مصر" منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لـ 219 منشأة صناعية، من بينهم 60 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك من إجمالي 271 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من مطابقتهم لمعايير الجودة. منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لـ 219 منشأة صناعية، من بينهم 60 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك من إجمالي 271 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من مطابقتهم لمعايير الجودة.

هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، وتوضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم، وفق منشور لتحديث الصناعة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 بالبورصة بنسبة 3.11% في الأسبوع الثالث من مايو تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10731.96 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 2229.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.72% مغلقًا عند مستوى 3181.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 13223.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1248.74 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10731.96 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 2229.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.72% مغلقًا عند مستوى 3181.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 13223.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1248.74 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 0.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 671.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 348.1 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 113.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.