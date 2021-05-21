منظومة الشكاوى الحكومية تنجح فى الاستجابة لعدد كبير من المواطنين

كتبت هند مختار

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت عبر موقعها الالكتروني شكوى من أحد المواطنين يطالب خلالها الجهات المختصة بإنشاء كوبرى علوى يمر أعلى خط السكة الحديدية المار بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بهدف ربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتى الموقف العمومي بالمدينة للقضاء على التكدس المرورى الكائن في هذا المكان، وللحفاظ على أرواح المواطنين خلال عبورهم مزلقان السكة الحديد هناك.

وتابع: على الفور تم التنسيق مع مسؤولي محافظة المنيا، حيث أفاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم إدراج مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلي انه تمت المعاينة لموقع الكوبري بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، استجابة لمطلب المواطن وأهالي المدينة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يوثق قيام بعض سيارات النقل بتفريغ حمولاتها من "ردش" وأتربة.



الشكاوى

واستجابة لذلك، تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، حيث أفادت الادارة العامة لحماية النيل بسوهاج بأنه تمت معاينة الموقع محل الشكوى، وتبين أن موقع المخالفة يقع ناحية الشيخ مكرم، مركز سوهاج، في أرض تبعد عن مجرى النيل بمسافة أكثر من خمسين مترا، وأنه تم إيقاف هذه الأعمال في حينه وأخذ أرقام السيارات، وتمت مخاطبة مركز شرطة سوهاج لاتخاذ اللازم ضد أصحاب الارض التي تجري أعمال الردم بها، وتم تحرير محاضر مخالفات لهم، وصدور قرارات إزالة.

وتابع: تبين أن هذه المخلفات ناتجة عن هدم مستشفى بشارع الجمهورية، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الصحة للإفادة باسم المقاول المسند إليه هذه الأعمال لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، ومخاطبة إدارة المرور للإفادة ببيانات ملاك هذه السيارات لاتخاذ اللازم حيالها.

واستقبلت المنظومة عبر تطبيق الواتساب الخاص بها رسائل وشكاوى بعض المواطنين بشأن تراكم القمامة والحيوانات النافقة في المجري المائي الكائن بقرية كفر الفرعونية الكيلو 19، بمركز أشمون محافظة المنوفية، وتمت إحالة الشكوى إلى مسؤولي محافظة المنوفية، والإدارة العامة لري المنوفية، حيث تم تطهير الترعة محل الشكوى وإزالة المخلفات منها.

وفي نفس السياق رصد فريق عمل المنظومة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن تضرر أهالي منطقة قليوب المحطة بمحافظة القليوبية من تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة أبو المنجا بالمدينة، مطالبين بتطهر المجرى المائي، حيث تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، فور رصد الشكوى، وتم تكليف الإدارة المختصة والتي قامت بتنفيذ اعمال التطهير، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وتم حسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى استقبال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شكوى من أحد المواطنين تفيد بقيام آخر ببناء دور علوي ثالث بدون ترخيص بقرية دملاش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأنه تم التنسيق مع مسؤولي محافظة الدقهلية، حيث أفاد رئيس مركز ومدينة بلقاس أن الوحدة المحلية بقرية دملاش قامت بعمل معاينة على الطبيعة وتبين أن المنزل مقام قبل العمل بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقام المواطن بوضع عروق خشبية وفوقها مجموعات من الغاب، وتم ازالتها فورا وتم التنبيه على المخالف ان يتقدم لترخيص تعلية للمنزل محل الشكوى.

كما استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء استغاثة من والد الطفلة "ف.ب" يوضح خلالها أن نجلته، حديثة الولادة، تعاني من مشاكل خلقية بسبب صغر حجم الفك السفلي وتحتاج لنقلها لحضانة بإحدى المستشفيات الحكومية لرعايتها طبيًا، تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم لها، خاصًة أن ولادتها كانت بإحدى المستشفيات الخاصة.

وفي هذا الصدد، تم التواصل مع أحد الأطباء المناوبين بقسم الحضانات بمستشفى الجلاء التعليمي، عقب تلقي كافة الفحوصات والتقارير الطبية الخاصة بالحالة، وبعد الرجوع لاستشاري الجراحة المناظر لها بعد ولادتها لتحديد مدى إمكانية نقلها، انتهى الرأي لإمكانية استقبال الحالة بالمستشفى، وتم نقل الطفلة وتسكينها بقسم الحضانات بمستشفى الجلاء التعليمي، بعد توفير سيارة إسعاف لها.

وتلقت المنظومة شكوى من إحدى المواطنات تطالب خلالها بنقل والدتها من وحدة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة إلى وحدة الرعاية المركزة بأي مستشفى حكومي نظرًا لارتفاع النفقات والأعباء المالية، خاصًة أن الحالة لديها تاريخ مرضي من الأورام السرطانية، وأصيبت بفيروس "كورونا" المستجد وبلغت نسبة الاكسجين بالدم 60%، حيث تم التنسيق لنقل واستقبال الحالة بمستشفى القصر العيني التعليمي، حيث تم تسكينها بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الباطنة بالقصر العيني.

رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوضح عدم إحكام غلق مطبق بالوعة صرف صحي بأول شارع المؤسسة بمدينة الواسطى ببني سويف، ما قد يعرض حياة المارة للخطر، وفي هذا الشأن تم التنسيق مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تمت إحالة الشكوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وتمت إعادة تركيب شنبر للمطبق محل الشكوى وتغطيته لإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة استغاثة مقدمة من مواطنة مقيمة بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، أفادت خلالها بوجود تسريب من أحد مواسير الغاز بالعقار المقيمة به بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، بما تسبب في انقطاع الخدمة عنها لأكثر من يوم كامل، و تم التنسيق مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أفادت شركة تاون جاس أنه فور تلقي البلاغ المقدم من المواطنة، توجه فريق الطوارئ للتعامل مع الحالة، وتبين وجود كسر بالتركيبات الخارجية بالعقار محل سكنها، ناتج عن سقوط جسم صلب على تلك التركيبات، وتم تأمين العقار بغلق محبس الخدمة، وإجراء الصيانة اللازمة وإعادة خدمة الغاز مرة أخرى للعقار محل الشكوى، وإزالة أسباب شكواها.

واستقبلت المنظومة استغاثة مقدمة من المواطن (أ. م. ع)، المقيم بمركز ومنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أفاد أن نجلته الرضيعة، تبلغ من العمر ثلاثة أيام، ومنذ ولادتها وهي مصابة بورم أسفل الظهر، كما أفاد المواطن في شكواه أن نجلته محجوزة بحضانة بأحد المستشفيات الخاصة التي لا تتوافر بها الخدمة الطبية اللازمة، والتمس والد الرضيعة سرعة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم، حفاظا على حياة نجلته.

فور تلقي الاستغاثة، تم التنسيق مع كل من الدكتور هاني امبابي، مدير مستشفى المنيرة العام، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة فور وصولها، كما تم إجراء جراحة استئصال الورم (أسفل الظهر)، وحجزها بحضانة ما بعد الجراحة على جهاز تنفس، بالإضافة إلى توفير بروتوكول العلاج المناسب للرضيعة حتى استقرار حالتها الصحية.

وتطرق مدير المنظومة الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ورود شكاوى من المواطنين المقيمين بأحد مناطق حي العجوزة خلف نادي التوفيقية للتنس، بتضررهم الشديد نتيجة قيام أحد المقاولين المسئولين عن تنفيذ عملية تطوير المنطقة بتكسير الرصيف، منذ عدة أشهر، وترك الأعمال الموكلة إليه من إحلال وتجديد دون نهوها، الأمر الذي أصبح عائقاً أمام ساكني المنطقة، وتسبب في إزعاج قاطني العقارات.

وبالتواصل مع محافظة الجيزة، أفاد حي العجوزة أن المنطقة بالكامل دخلت في حيز عمليات الإحلال والتجديد، وجار استكمال إعادة الرصف في عدة شوارع محيطة بالمنطقة، كما تم تحرير 3 محاضر بيئية أرقام (34 – 72 – 88) لسنة 2021 لإلقاء مخلفات الحفر ضد المخالف (ح. ص. ع)، وأفاد مدير مشروعات الطرق بالحي أنه تمت إعادة الشيء لأصله وإزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة عدة شكاوى من مواطنين مقيمين بقرية شابور – مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، أفادوا فيها تضررهم من تراكم مياه الأمطار والصرف الصحي أمام منازلهم نتيجة ارتفاع منسوب الشارع بأكثر من نصف متر من الأتربة، والتمسوا ضرورة تمهيد وتسوية المنطقة المقيمين بها، لسيولة حركة سير المواطنين والمركبات.

بتوجيه الشكوى إلى محافظة البحيرة، أفادت الوحدة المحلية لقرية شابور، أنه فور تلقي الشكوى، تم تشكيل حملة مكبرة من مسئولي التعديات والقسم الهندسي، وتمهيد المنطقة (محل الشكوى) ورفع عدد (5) نقلات بإجمالي (25) متر ردم زائد، وإزالة أسباب الشكاوى، في وجود بعض الشاكين.

ورصدت المنظومة عدة شكاوى واردة من سكان أحد العقارات بمدينة 15 مايو (مجاورة 34) بمحافظة القاهرة، أفادوا في شكواهم من تضررهم من وجود كسر بماسورة المياه الخاصة بالعقار، وتسريب المياه أسفل العقار، مما ينذر بتهديد لسلامة العقار والسكان المقيمين به.

بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفاد جهاز مدينة 15 مايو، بتشكيل فرقة صيانة، فور تلقي الشكوى، والقيام بتغيير ماسورة المياه الرئيسية، وقام الشاكي بالتعليق على استجابة الوزارة بالشكر على سرعة الاستجابة، وإزالة أسباب الشكوى.