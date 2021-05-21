اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 06:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شاب في مشاجرة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الجمعة، 21 مايو 2021 12:29 ص
مقتل شاب في مشاجرة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، إثر اندلاع مشاجرة بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشآت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد اندلاع مشادة بين شاب وأحد الباعة في مدينة المستقبل تطورت إلي مشاجرة توفي فيها الشاب.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال، إلي مكان الحادث، وتمكنت من ضبط أطراف المشاجرة.

وقال شهود عيان إن المشاجرة نشبت بسبب خلاف مادي مع طرفي المشاجرة تطورت إلي استعانة الطرفين بأصدقائهما مما أدي إلي وفاة أحدهم، وأكد شهود العيان أن الشاب سقط إثر ضربة قوية علي الرأس بآلة حادة، وتم نقله إلي المستشفى إلا أنه توفي في الحال.

 

 


مقتل شاب

مشاجره

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة