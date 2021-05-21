مقتل شاب في مشاجرة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، إثر اندلاع مشاجرة بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء ياسر نشآت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد اندلاع مشادة بين شاب وأحد الباعة في مدينة المستقبل تطورت إلي مشاجرة توفي فيها الشاب.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية بمركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال، إلي مكان الحادث، وتمكنت من ضبط أطراف المشاجرة.

وقال شهود عيان إن المشاجرة نشبت بسبب خلاف مادي مع طرفي المشاجرة تطورت إلي استعانة الطرفين بأصدقائهما مما أدي إلي وفاة أحدهم، وأكد شهود العيان أن الشاب سقط إثر ضربة قوية علي الرأس بآلة حادة، وتم نقله إلي المستشفى إلا أنه توفي في الحال.