اليوم السابع
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مصر للطيران تنقل غدا 7 آلاف راكب على متن 70 رحلة دولية وداخلية

الجمعة، 21 مايو 2021 03:52 م
مصر للطيران تنقل غدا 7 آلاف راكب على متن 70 رحلة دولية وداخلية مطار القاهرة الدولى -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران، غدا السبت، 70 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها ما يقرب من 7 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي)، بالإضافة إلى 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.

 

 


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المسافرين

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