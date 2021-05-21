اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج

الجمعة، 21 مايو 2021 03:33 م
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_ سوهاج" ونقلهم إلي مستشفي قنا العام.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا سوهاج.

وأسفر الحادث عن مصرع "رشا محمد"، و"محمد علي"، وشقيقيه "سيد" و"مها"، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب السيارة الملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام.

 


انقلاب سيارة

مصرع 4

حادث بقنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

حادث قنا

حادث طريق قنا سوهاج

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة