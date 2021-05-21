اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع أب وابنه وإصابة آخرين بعد سقوطهم فى حفرة للصرف الصحى بقنا

الجمعة، 21 مايو 2021 06:42 م
مصرع أب وابنه وإصابة آخرين بعد سقوطهم فى حفرة للصرف الصحى بقنا -أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أب ونجله مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، بعد سقوطهما فى حفرة للصرف الصحي بشارع مركز شرطة قفط، بجنوب قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع كل عبدالعزيز أحمد عبدالقادر 55 عاما، ومصطفى عبدالعزيز أحمد 30 عاما، بعد سقوطهم في حفرة للصرف الصحي بجوار محطة الوقود بشارع مركز شرطة قفط بجنوب قنا، بينما أصيب كل محمود محروس عبدالقادر 29 عاما، وأرميا صلاح زكي 27 عاما، بكسور متعددة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مصرع اب وابنه

اصابة اشخاص

حفرة للصرف

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة