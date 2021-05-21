مصرع أب وابنه وإصابة آخرين بعد سقوطهم فى حفرة للصرف الصحى بقنا

قنا صابر سعيد

لقى أب ونجله مصرعهما، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، بعد سقوطهما فى حفرة للصرف الصحي بشارع مركز شرطة قفط، بجنوب قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع كل عبدالعزيز أحمد عبدالقادر 55 عاما، ومصطفى عبدالعزيز أحمد 30 عاما، بعد سقوطهم في حفرة للصرف الصحي بجوار محطة الوقود بشارع مركز شرطة قفط بجنوب قنا، بينما أصيب كل محمود محروس عبدالقادر 29 عاما، وأرميا صلاح زكي 27 عاما، بكسور متعددة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.