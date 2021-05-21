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محور عدلى منصور شريان الحياة فى صعيد مصر بتكلفة مليار و148 مليون جنيه.. فيديو

الجمعة، 21 مايو 2021 04:01 م
محور عدلى منصور شريان الحياة فى صعيد مصر بتكلفة مليار و148 مليون جنيه.. فيديو
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محور عدلى منصور، والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف.
 
ورصد "اليوم السابع" المحور الذى يضم 3 قطاعات ، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر، منها 680 متر على النيل، و450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.
 
ويتكون  المحور من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 متراً، والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق، والقطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8 متر، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة، ويربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب مما يقلل الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.
جانب من المحور
جانب من المحور

 

طريق محور عدلي منصور بالصعيد
طريق محور عدلي منصور بالصعيد

 

طريق محور عدلي منصور
طريق محور عدلي منصور

 

محور عدلي منصور بالصعيد
محور عدلي منصور بالصعيد

 

محور عدلي منصور بمحافظات الصعيد
محور عدلي منصور بمحافظات الصعيد

 

محور عدلي منصور
محور عدلي منصور

 


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عدلى منصور

محور عدلى منصور

محاور مصر

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