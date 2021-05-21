محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل ويكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه

مطروح - حسن مشالى

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة 2021 من أمام ديوان عام المحافظة، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح وعدد من طلائع الشباب المشاركين فى عدد من الألعاب من مراكز الشباب والمدارس المعاهد والأكاديميات من سن 12 إلى 14 عاما، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع رفع الأطفال أعلام مصر.

وحرص محافظ مطروح، عقب إطلاق الشعلة بالتقاط الصور التذكارية مع الطلائع تحفيزا لهم على المشاركة فى الأولمبياد والتمثيل المشرف لمحافظة مطروح على مستوى الجمهورية.

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة عبارة عن برنامج رئاسى تحت رعاية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وهو نموذج محاكاة للأولمبياد الرسمية ينفذ للطلائع من سن 12 إلى 14 سنة.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بمطروح إلى أن أولمبياد الطفل تهدف إلى محاكاة الأولمبياد العالمى مع معايشة الطلائع للأولمبياد وخلق وتنمية روح المنافسة مع التحدى والإرادة، مشيرا الى أنه سيتم تنفيذ الأولمبياد لطلائع مصر بصفه عامة بـ10 مراكز للشباب بمشاركة طلائع المراكز والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة واندية التضامن الاجتماعي، مع التصعيد المحلى للفرق الفائزة الى المنافسة على مستوى الجمهورية وذلك فى 12 لعبة وهى لعبة خماسى قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، ألعاب قوى، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال كاراتيه، تايكوندو، جودو، واخيرا المصارعة.

كما كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من لاعبى الكاراتيه المتميزين لحصولهم على مراكز متقدمة فى البطولات والمسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية والمجالات المختلفة، وذلك بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، ومنحهم شهادات تقدير تحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد والتميز، من اجل إعلاء اسم محافظة مطروح، فى المحافل الرياضية، مع التاكيد على دعم وتشجيع جميع الموهوبين والمتميزين بالمحافظة، فى كافة الالعاب الرياضية والمجالات المختلفة.

وكرم محافظ مطروح اللاعبة نور عبد القادر مصطفى لحصولها على المركز الأول أشبال فى مسابقة كوميته فردى بنات، فى بطولة الجمهورية المفتوحة للرانك المصرى، واللاعب احمد هشام نبيل لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، فى لعبة الكوميته فردى، فى بطولة الجمهورية المفتوحة للرانك المصرى، واللاعب عبد الله محمد خميس لحصوله على المركز الاول قظرات فائقة، واللاعبة سهيلة محمد عبد العزيز، لحصولها على المركز الثانى كاتا فردى بنات ،واللاعبة أروى محمد ابراهيم، لحصولها على المركز الثانى كاتا فردى بنات، واللاعب ياسين السيد خميس، لحصوله على المركز الأول كاتا فردى بنين، واللاعب احمد محمد ابراهيم لحصوله على المركز الثالث كاتا فردى بنين.



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (4)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (5)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (6)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (7)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (8)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (9)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (10)



محافظ مطروح يكرم أبطال الجمهورية أشبال الكاراتيه (11)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (1)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (2)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (3)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (4)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (5)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (6)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (7)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (8)



محافظ مطروح يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصرى في 12 لعبة (9)