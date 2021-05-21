اليوم السابع
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محافظ مطروح يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

الجمعة، 21 مايو 2021 04:47 م
محافظ مطروح يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا محافظ مطروح يتلقى الجرعة
مطروح حسن مشالى

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تلقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، (لقاح سينوفارم) فى إطار الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة، مؤكداً أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها مع الحرص على الوصول إلى جميع المواطنين حرصا على سلامتهم.

 

وحث المحافظ، أهالي وأبناء مطروح بضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم، مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين، ومشيداً بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات  للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة على مستوى المحافظة.

 

وكان محافظ مطروح قد وجه لمديرية الصحة بالمحافظة بالعمل على أولوية توفير لقاح كورونا لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة سواء بالفنادق أو بالشواطئ لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم  مع المرور على الجهات الحكومية ، والتى بدأت بتطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، مع توافر التطعيمات وتخزينها بالطرق السليمة والأمنة.

 

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وزاره الصحه

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