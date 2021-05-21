محافظ شمال سيناء يستقبل وفد القوى السياسية المرافق لقافلة مساعدات مصر لغزة

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد القوى السياسية المنظمة لقافلة المساعدات المصرية لغزة، وضم الوفد مشاركين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحزاب "مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى".

وخلال اللقاء أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توفير كل الدعم والمساندة للأخوة الفلسطينيين بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لولا جهوده ما تحقق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن قرار مساهمة مصر فى إعادة إعمار غزة لا يصدر إلا من قائد وسياسى حكيم مثل الرئيس السيسى .

كما أشار المحافظ، إلى الدعم المقدم من كافة أجهزة ووزارات الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال الجرحى والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وتقديم الدعم من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى .



