محافظ المنوفية: توريد ما يزيد عن 113 ألف طن قمح للشون والصوامع

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام أعمال توريد واستلام القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح هذا العام بلغ ما يزيد 113 ألف طن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن.

وأشار محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم الانتهاء من حصاد 117ألفا و125 فدانا من محصول القمح في مدن ومراكز المحافظة حتى الأن بإجمالي مساحة منزرعة تقدر بنحو 126 ألف 669 فدان، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال مراحل توريد القمح وأعمال الفرز والاستلام .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة بإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وتواصل كافة الصوامع والشون على مستوى المحافظة والبالغ عددهم (14) صومعة استقبال محصول القمح حسب الضوابط المقررة لذلك .