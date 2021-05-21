اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يعلن افتتاح شاطئ المندره مجانا ويستقبل رواده غدا.. صور

الجمعة، 21 مايو 2021 03:59 م
محافظ الإسكندرية يعلن افتتاح شاطئ المندره مجانا ويستقبل رواده غدا.. صور شاطئ المندرة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، افتتاح شاطئ المندرة المجانى ليكون أول شاطئ مجانى يستقبل رواده غدا، حيث قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة، ويعتبر شاطئ المندرة من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتى منطقة بحرى.

 

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن هذا الشاطئ يتضمن 3 بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 مترا وعرض 15 مترا، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسى وكراسى وترابيزات، كما يتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس علاوة على 2 كافتريا تبيع بأسعار فى متناول الجميع.

 

ويشرف على الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسى والمنقذين والمسعفين.

 

ووجه اللواء الشريف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكرار هذه التجربة حال نجاحها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية.

 

الشاطئ
الشاطئ

 

الشماسى
الشماسى

 

أمن الشاطىء
أمن الشاطىء

 

شاطئ المندره المجانى
شاطئ المندره المجانى

 


الاسكندرية

شاطئ المندرة المجانى

شواطئ الاسكندرية

فتح الشواطئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة