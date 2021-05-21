اليوم السابع
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للحفاظ على الرقعة الزراعية..

محافظ أسوان : تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى بنصر النوبة

الجمعة، 21 مايو 2021 10:52 ص
محافظ أسوان : تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى بنصر النوبة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الأرتفاع المسموح به لـ 3 قرى هى "عنيبة وتوشكى شرق وتوشكى غرب" التابعة مركز نصر النوبة، وذلك من ارتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار لتصبح جميعها 12 مترا.
 
وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى استكمالاً لأوجه التعاون المتواصل والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إعادة النظر فى قيود الإرتفاعات المسموح بها بنطاق مدن وقرى المحافظة والتى تم الإعلان مسبقاً عن زيادة إرتفاعات لعدد من القرى.
 
وأشار إلي أن الموافقة على تعديل قيود الإرتفاع لهذه القرى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي ، كاشفا عن أنه جارى إستكمال إعداد وإعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
 
 
 
 
 

 


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