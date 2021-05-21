فوائد الرنجة الصحية عديدة منها تعزيز صحة القلب

كتبت فاطمة خليل

الرنجة من أكثر الأكلات التي تميز سفرة الطعام، وهي من أكثر الأطعمة الصحية والغنية بالفوائد، ولكن يجب أيضاً عدم الإفراط في تناولها، ويمكن تحضير الرنجة وحفظها بعدة طرق، بما في ذلك المدخنة أو المالحة أو المجمدة أو الطازجة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الرنجة الصحية، بحسب ما ذكر موقع "very well fit".



فوائد الرنجة

فوائد الرنجة



فوائد الرنجة تأتي من غناها بالعناصر الغذائية ومع وجود الكثير من البروتينات ومستويات عالية من دهون أوميجا 3 الصحية للقلب والمعززة للدماغ، وكميات كبيرة من فيتامين د، فمن المفيد تضمين هذه الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي بصفة عامة.

-تعزز صحة الدماغ

تعتبر الرنجة مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية EPA و DHA وقد ثبت أن لهذه الدهون المفيدة آثارًا وقائية للأعصاب.

وأظهرت بعض الدراسات أن EPA و DHA قد يقللان من خطر الإصابة بالخرف ولهما آثار مفيدة على اضطرابات المزاج.



فوائد الرنجة

-تدعم صحة القلب

ربطت العديد من الدراسات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك (بما في ذلك الرنجة) بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا للأبحاث، فإن أوميجا 3 تخفض الدهون الثلاثية ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، وتقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب.

-تقلل من الالتهابات

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية في الرنجة أن تقلل الالتهابات في الجسم عن طريق إنشاء نسبة أوميجا 3 إلى أوميجا 6 إيجابية نظرًا لأن النظام الغذائي الغربي غالبًا ما يوفر الكثير من دهون أوميجا 6 الالتهابية، فمن المهم موازنة نسبة عالية مع تناول كميات كافية من أوميجا 3.

المخاطر المحتملة من الإفراط في تناول الرنجة المالحة



-الرنجة المملحة غنية بالصوديوم، ويمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

-إذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع مستوى الصوديوم في الرنجة المخللة، فيمكنك تجربة الرنجة المدخنة، والتي تحتوي على مستوى أقل بكثير من الصوديوم، أو الرنجة الطازجة التي لم يتم علاجها أو تدخينها.