" فطاطرى الغريب" .. شاهد رحلة الطهى بالحطب والغاز فى أحد أقدم محلات السويس

السويس- سيد نون

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن عمل أحد أقدم صناع الفطائر بالسويس داخل منطقة الغريب السكنية، وهو "فطاطرى الغريب" الذى يعد من أشهر وأقدم المحلات المتخصصة فى صناعة وبيع الفطائر بمحافظة السويس، حيث أنشئ عام 1957 وما زال يحافظ على اللمسات التاريخية رغم مرور أكثر من نصف قرن على إنشائه.

زبائن" فطاطرى الغريب" لا يشترون منه فقط بل إن متعتهم الحقيقية تتمثل فى مشاهدة العاملين فى المحل اثناء صناعة الفطائر.

وقال كريم على نور، مالك محل فطاطرى الغريب بالسويس، إن المحل انشأه والده عام 1957 وهو أقدم محل لبيع الفطائر فى المحافظة، مضيفاً أنه حافظ على شكل المحل من الداخل والخارج خاصة اللافتة.

وأشار كريم نور، إلى أن المحل شهد تطويراً طفيفا "كنا فى السابق قبل 30 و40 عام نستخدم الحطب والأخشاب لتسخين الفرن، ثم تطور الأمر لنقوم باستخدام الغاز فى العمل".

وأكد كريم نور: "أبنائنا أيضاً تعلموا منا صناعة الفطائر كما تعلمت أنا من والدي، والسوايسة بشكل خاص يجدون التذوق ويعرفون جيدا أين تصنع الفطائر الجيدة.

وأضاف كريم نور، نحن هنا فى جوار سيدى أحمد الغريب، وبالطبع الغريب مرتبط بالسويس وهو أحد معالم المحافظة المهمة.



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