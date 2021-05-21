ضبط 8 مخابز تتلاعب بوزن الرغيف خلال حملة تموينية فى أجا بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة تموينية بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط 8 مخابز مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليمات إلى السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وتم تشكيل حملة تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا اليوم الجمعة، برئاسة مصطفى عوض، وعضوية محمد حسين.

أسفرت الحملة، عن ضبط مخبز "م.ال.ش" بمدينة أجا، وضبط مخبز "ر.ص.م" بقرية منشأة الأخوة، ومخبز "ف.ع.ع" بقرية ديرب بقطارس، وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط مخبز "أ.ا.ر" بقرية منشأة الأخوة ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية، وضبط مخبز "أ.ا.غ" بقرية ميت العامل، ومخبز "ن.م.ا" بمدينة أجا، وذلك لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز "ال.م.ال" بقرية نوسا البحر للامتناع عن البيع، ومخبز "ه.ش.ع"، لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.