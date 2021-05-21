صحة الغربية: استمرار العمل بمراكز لقاح كورونا أيام الإجازات والعطلات الرسمية

الغربية عادل ضرة

أكدت مديرية الصحة بالغربية، فى بيان لها، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا على مستوى الغربية، بواقع 20 مركزا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعية جموع الموطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد بجميع قرى ومراكز المحافظة ، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.