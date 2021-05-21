شاهد محور سمالوط الحر بالمنيا وكيف أصبح الأكبر على نهر النيل.. لايف

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لمحور سمالوط الحر بمحافظة المنيا والذى يعد أحد أكبر المحاور على النيل بصعيد مصر والذى تم إنجازه فى وقت قياسى وتبلغ تكلفة إنشاء المحور 1.8 مليار جنيه.
ويضم مشروع محور سمالوط 43 عملًا صناعيًا ومنها 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، كما يضم 17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا و 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه.
ويساهم محور سمالوط في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل
الى جانپ انه يوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.
كما أن محور سمالوط هو المحور الثالث بمحافظة المنيا بعد بنى مزار وملوى.
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