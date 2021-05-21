اليوم السابع
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سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 05:38 م
سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة السلطان هيثم
أ ش أ

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رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين، من أجل حقن الدماء، وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
 
وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في الحرية والكرامة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

سلطنة عمان

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة

اعمار غزة

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