سفير مصر فى أوتاوا يبحث مع سفيرة كندا للتغير المناخى التعاون بين البلدين

كتب أحمد جمعة

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا عبر الفيديوكونفرانس اليوم 21 مايو الجاري مع "باتريشيا فولر" سفيرة كندا للتغير المناخي، وذلك في إطار جهود تعزيز التشاور والتنسيق مع كندا بشأن أبرز القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للسفير المصري عقب الاجتماع، أشار إلى أنه حرص على توجيه الشكر لكندا على انضمامها لتحالف عمل التكيف الذي تتولى مصر الرئاسة المشتركة له، والمعني بتعزيز الجهد الدولي الجماعي للتعامل مع موضوعات التكيف مع التغير المناخي. وأضاف بأنه أطلع السفيرة الكندية على الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس بشأن التآزر بين اتفاقيات ريو البيئية الثلاث (تغير المناخ- التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر)، بالإضافة إلى أبرز التطورات ذات الصلة بمفاوضات سد النهضة.

وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بين مصر وكندا بشأن قضايا البيئة على الساحة الدولية، خاصة مع قريب انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP26).