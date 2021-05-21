سعر الحديد اليوم.. 14300-14600جنيها للطن تسليم أرض المصنع

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء استقرارا اليوم الجمعة 21-5-2021 في السوق المحلى، حيث تتراوح أسعار حديد التسليح بين 14300-14600 جنيها للطن، مضاف إليه 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيها للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيها سعر أرض المصنع، و750-850 جنيها للمستهلك، وتتراوح أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن أرض مصنع، وطن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، والأسمنت المخلوط يتراوح سعره بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر.