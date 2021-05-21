اليوم السابع
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رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كفر العلو الإنجيلية

الجمعة، 21 مايو 2021 10:26 م
رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة كفر العلو الإنجيلية القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى رسامة شيوخ جدد لكنيسة كفر العلو الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا قيادات السنودس ومجمع القاهرة والشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

رئيس الطائفة الإنجيلية
القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمة الاحتفال: "الكلمة المقدسة لها سلطان، تمسكوا بكلمة الله، والبعيد عن كلمة الله بعيد عن الله، فكيف نعرف الله دون أن نعرف حديثه".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "التقوى الشخصية مسئولية،  وتقوى القادة مسؤولية، وتذكروا دائمًا أن الخطية تبدأ بفكرة وتبرير فسقوط، وهي أخطر ما يواجه المؤمنين والقادة تلك المساحة الرمادية الخاصة بتبرير ما لا يمكن تبريرة دون حدود".

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

وشارك فى برنامج الاحتفالية القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلى، والقس نادر نبيل، راعى الكنيسة الإنجيلية بكفر العلو، والقس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى، والشيخ رأفت نصيف، بكنيسة كفر العلو الإنجيلية.

عمليات رسم الشيوخ والشمامسة
عمليات رسم الشيوخ والشمامسة

الطائفه الانجيليه

القس اندريه زكى

تعميد شمامسة

كنيسة كفر العلو الإنجيلية

القس نادى لبيب

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