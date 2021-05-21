اليوم السابع
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"دفع حياته ثمنا لركن سيارة".. تفاصيل مقتل شاب على يد حارس عقار بصفط اللبن

الجمعة، 21 مايو 2021 08:00 م
"دفع حياته ثمنا لركن سيارة".. تفاصيل مقتل شاب على يد حارس عقار بصفط اللبن مشاجرة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل قتل حارس عقار لشاب بمنطقة صفط اللبن، بعد مشاجرة نشبت بينهما.

وتبين من خلال التحقيقات، أن خلاف على ركنة السيارة تسبب فى اشتعال مشاجرة عنيفة بين المتهم وبين والد المجنى عليه، دفعت المجنى عليه للتدخل والدفاع عن والده.

تابعت التحقيقات أن حارس العقار تشاجر مع المجنى عليه وطعنه 3 طعنات، أصابته إحداها فى قلبه، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، قبل أن يفارق الحياة.

وواجهت النيابة المتهم بما جاء فى التحريات وأقوال الشهود، وأعترف بقتل المجنى عليه، بسبب خلافات بينهما.

واستمعت جهات التحقيق لوالد الشاب الضحية، والذى سرد تفاصيل الجريمة، واتهم حارس العقار بقتل ابنه عمًدا مع سبق الإصرار والترصد.


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