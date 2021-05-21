"حياة كريمة" توفر العلاج والكشف مجانا لـ5 آلاف مواطن بـ3 محافظات.. صور

المحافظات – حسن عبد الغفار – ناصر جودة – هانى فتحى

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، خلال يومى 19 و20 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1701 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 303 حالة جراحة و 497 حالة أطفال و 240 باطنة و 138 قلب و 129 نساء و77 تنظيم اسرة و 61 اسنان و256 جلديه، كما تم عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 50 حالة موجات صوتيه وعمل 21 حالة رسم قلب و عمل11 حالة اشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 101 متردد وتم خلع اسنان لـ 3 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 11 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 7 عيادات متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.

وفى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية عبداللطيف يوسف مركز الفشن على مدار يومى الأبعاء والخميس" 19 و20 مايو الجاري" مكونة من 10عيادات فى 9تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1113مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 60، معمل طفيليات 20 ،حالات الأشعة 9، استصدار قرار على نفقة دولة ، تحويل 19 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 28 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 83 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدى الفيروسى ، فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 90مواطنا.

وفى البحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافله طبية متعددة التخصصات بقرية زمزم مركز شبراخيت خلال يومى 19 ، 20 مايو الحالي.

وقال الدكتور محمود طلحه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة ، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد, مسالك بولية , رمد , أنف وأذن)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان لعدد 1647 مواطناً من أهالى القرية، تنوعت ما بين 372 حالة باطنة، 202 حالة جراحة عامة، 72 نساء وتوليد ، 364 حالة أطفال، 130 حالة مسالك بولية ، 176 حالة جلدية، 30 حالة تنظيم الأسرة و 163 حالة رمد و 138 أنف وأذن مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان .



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