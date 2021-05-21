حبس متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت تمكنت وحدة مباحث قسم السلام ثان من ضبط المتهمين بعد فحص البلاغ ، وتفريغ الكاميرات والتحريات اللازمة، وتحديد الجناة ومعرفة هويتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد اكتشاف مدير مدرسة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمدرسة، والإبلاغ عن سرقتها، بالانتقال والفحص واستخدام منظومة الكاميرات وبإجراء التحريات تبين أن السرقة تمت بأسلوب التسلق، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقاما بالإرشاد عن مكان المسروقات، وأمكن ضبطها وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.