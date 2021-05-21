حبس عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بالهرم وعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش فى الهرم.

واعترف المتهم بحيازته المخدر للاتجار به، وأمرت جهات التحقيق بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير عنها، حيث كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة الهرم.

وعقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات استعدادا للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.