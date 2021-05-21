تونس ترسل بعثة طبية ومساعدات لقطاع غزة

تونس أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطنى التونسى، أن الإدارة العامة للصحة العسكرية، قررت بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، إرسال بعثة طبية مختصة ومساعدات إغاثة إنسانية وطبية لفائدة المتضررين من أهالى قطاع غزة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية صدر اليوم أن هذا القرار يأتى فى إطار تضامن تونس مع الشعب الفلسطينى فى محنته وبتوجيه من الرئيس التونس القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل هذه البعثة الطبية والمساعدات، بواسطة طائرتين عسكريتين.

يشار إلى أنه ومنذ 13 أبريل 2021، تفجرت الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين فى القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين فى المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.