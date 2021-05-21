اليوم السابع
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بتكلفة 32 مليون جنيه..

توريد 200 طلمبة لرفع كفاءة الآبار الارتوازية لتطوير قرى الريف المصرى

الجمعة، 21 مايو 2021 11:23 ص
توريد 200 طلمبة لرفع كفاءة الآبار الارتوازية لتطوير قرى الريف المصرى محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط
كتب: أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن توريد عدد 200 طلمبة مياه غاطسة لقطاع المياه بمحافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيها لرفع كفاءة الآبار الإرتوازى على مستوى الشركة، وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
 
وقال "عبد الغفار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تصرف الطلمبة 30 ل/ث عند رفع 55.8 بقدرة المحرك 40 حصان، تم توريدها من شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للاستفادة منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى.
 
وأضاف أنه تم توريد عدد 23 مولد بقدرات مختلفة ما بين 325 ك. ف. أ، و 315 ك. ف. أ، و500 ك. ف.أ، فضلا عن توريد كابلات كهربائية ومقابس لزوم وحدات التوليد الكهربائية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيها بالنسبة لقطاع المياه بأسيوط.
 
وأوضح أنه تم توريد عدد 56 طلمبة أعماق غاطسة لمحطات الآبار الإرتوازى و عدد 200 وصلة سملس قطر 6 بوصة، و 4500 متر كابلات كهربائية بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيها، وتوريد عدد 6 مولدات قدرة 500 ك. ف. أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيها من الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، لقطاع الوادي الجديد.

حياة كريمة

مياه اسيوط

محافظة اسيوط

ابار مياه

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