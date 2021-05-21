توريد مليون و132 ألفا و439 طن قمح لشون وصوامع 4 محافظات حتى الآن

المحافظات إيمان مهنى – هيثم البدرى - ناصر جودة - هانى فتحى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توريد 112 ألف و851 طن من القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 بمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة حتى اليوم مؤكدًا على استمرار وانتظام عملية توريد القمح وإنه لا توجد أي معوقات في عملية التوريد معلنًا تذليل كافة العقبات أمام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم حصاد 232 ألف فدان بقرى ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة التي تقدر بنحو 233 ألف و171 فدان مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هى 32 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتبلغ إجمالي السعة التخزينية لها 200 ألف طن.

كان محافظ أسيوط قد تفقد أعمال حصاد القمح ببعض القرى والمراكز وتابع توريد القمح بصوامع المطاحن موجها بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مشددًا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع مؤكدًا على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان مناشدًا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وأكدت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط هدى إسماعيل انه يجرى متابعة أعمال التوريد يوميًا لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

وفى الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع مدير مديرية التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت (598737) طن و (659) كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ ( 8364) طن و (735) كيلو قمح ، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المزروعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 ألف 898 فدان وأنه تم حصاد (368797) فدان حتي الأن.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول.

وفى البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، إنتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم إستلام 8023.679 طن قمح حتى إنتهاء أعمال التوريد يوم الخميس 20 مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ليصبح إجمالى ما تم توريده حتى صباح اليوم 243272.292 طن قمح محلى.

واشار إلى أن المساحة التى تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 448 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتاً أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة .

وفى بنى سويف

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بأنه تم أمس استلام وتوريد 6 آلاف و596طن من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة ،ليصل إجمالى الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى اليوم الجمعة "إلى 178 ألف و429طن و377 كجم "بنسبة تقترب من 90% "من المستهدف توريده هذا العام،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتى التموين والزراعة وجهات التسويق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى الذى انطلق منتصف أبريل الماضى،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعةلتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذها برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.