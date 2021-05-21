توافد المواطنين على شاطئ مدينة بورفؤاد فى بورسعيد وسط إجراءات احترازية.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصد "اليوم السابع"، توافد المواطنين على شواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عودة فتح الشواطئ مرة أخرى على مستوى المحافظات الساحلية وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وقال عثمان التابعى، مهندس ديكور من محافظة الشرقية لليوم السابع، إنه سعيد بقرارات مجلس الوزراء الذى أعاد الحياة للشواطئ والحدائق والمنتزهات والتى تعد انفراجة حقيقة للشواطئ والسياحة الداخلية والفنادق من خلال رحلات اليوم الواحد والأسواق التجارية ببورسعيد وغيرها من المنتزهات .

وأضافت ولاء شوقى ربة منزل 45 سنة، أنها شعرت بالسعادة فور سماع القرارات الوزارية بعودة فتح الشواطئ مما جعلها تتوجه إلى شاطئ بورفؤاد حتى يستمع أولادها بمياهه الجميلة والجو المعتدل فضلا أنه شاطئ بدون رسوم والمياه المالحة ورماله الناعمة بجانب التباعد الاجتماعي بين الشماسى الممتدة على ضفاف الشاطئ .

من جانبهم قال أصحاب الشماسى لليوم السابع، إن قرار رئيس الوزراء أعاد الحياة للشواطئ وانفراجة لتنشيط سياحة اليوم الواحد وإعادة البسمة لأسرنا لأنها تعد مصدر رزق حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.



























