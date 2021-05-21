تفاصيل جريمة قتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

التقى "اليوم السابع"، مع عدد من أسرة الطفلة روضة سلامة 7 سنوات والتى راحت ضحية واقعة سرقة، بمركز الرياض فى محافظة كفر الشيخ .ويقول رفعت سلامة، جد الطفلة: كانت روضة قادمة من درسها ومتجهة لمنزلهم بقرية العباسية على الطريق الرئيسي من قرية أبو سن للعباسية، وعلى بعد 400 متر فقط، لاحظها رجل مسن يقود توك توك، وطلب منها، أن تستقل التوك توك ليوصلها لمكان قريب من منزلها لأن الجو حار في رمضان والطفلة البريئة ظنت أنه مثل أصحاب التكاتك بالقرية يتبرعون لتوصيل الأطفال مجانا، واستغل المسن خلو الطريق من المارة برغم أن ذلك الطريق هو المدخل الرئيسي للقرية للقادمين من كل القرى أو كفر الشيخ أو الرياض من ناحية أم سن، فقام بكتم أنفاسها وفي ثوان معدودة، تمكن من انتزاع القرط الذهبي من أذنها وكتم أنفاسها، ووضعها في الكرسي الخلفي في التوك توك .

ويضيف عصام السيد محمد سليم، صديق عم الطفلة: شعر أن الطفلة اكتشفت حقيقته لذكائها فكتم أنفاسها وفارقت الحياة، فانطلق بالتوك توك صوب قرية أم سن، وعلى بعد حوالي 80 مترا، وجد شكائر بلاستيكية ملقاة على الأرض، مستغلاً لحظة عدم وجود أحد من أصحاب المنزل الذي على الطريق أخذ شيكارتين، واستقل التوك توك، وبعد ذلك بحوالي 20 متر فقط، وجد أشجار وظل، فأوقف التوك توك ولأن التوك توك مغلق من ناحية الطريق ومفتوح في اتجاه الأشجار، تمكن من حمل الطفلة ووضعها بالشيكارة وأغلقها، ووضع الشكارة داخل التوك توك بجوار السماعات وكأنها شيكارة عادية مليئة بالسلع أو أشياء اشتراها.

وتابع: انطلق صوب قرية أم سن، ومر على منزل أسرتها دون أن يعلم أحد منهم، وبعدها اتجه لكفر الشيخ، وانتظر بعد تناول الصائمون إفطارهم، وصلاة التراويح وفي ظلام الليل اتجه لترع ميت يزيد وأسفل أحد الكباري ربط الشيكارة، وتركها وكأنه لم يفعل شيئا، وتوجه لمنزلهم وباع القرط الذهبي.

وكان قد شيع الآلاف من أهالي قرية العباسية، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عقب صلاة الجمعة، جثمان الطفلة روضة على سلامة 7 سنوات، المتغيبة عن منزلها بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض منذ 11 يومًا، وذلك بعد أن تم العثور عليها مقتولة، ومُلقاة في إحدى الترع، وتم القبض على قاتلها، وتبين أنه سائق توك توك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان قد تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من إسماعيل.علي سلامة ، 31 سنة، كهربائي، يقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه روضة حسن علي سلامة، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو الجاري .

وأكد عم الطفلة في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لحضور درس خصوصي، مرتدية اسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة سائق توك توك، عمره 66 سنة ويقيم بإحدى قرى مركز الرياض، خطفها أثناء استقلاله الطفلة التوك توك، يوم اختفائها.

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها، فطلب منها أن تدله عن أحد الأماكن، فاستقلت معه التوك توك، وبعد ابتعاده عن مرأى الجميع نفذ جريمته بخنقها، وعبئها في جوال بلاستيك أصفر، والقاها في مياه بحر ميت يزيد بناحية كوبري الخمار، وبإرشاده عن مكان إلقاء جثة الطفلة لم يتم العثور عليها.

وبالعرض على النيابة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث تم العثور على الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط.

تحرر المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وتسليم الجثة لذويها لدفنها بمعرفتهم الشخصية.



الالاف-اثناء-وداع-الطفلة



التوك-توك-الذي-خطف-الطفلة



السيدات-يودعن-روضة



بكاء-وعويل-على-فراق-الطفلة



جانب-من-وداع-الطفلة



سيدات-قرية-العاباسية-في-وداع-الطفلة



عصام-السيد-محمد-سليم -صديق-عم-الطفلة



مكان-الجريمة



موقع-ارتكاب-الجريمة



موقع-ارتكاب-الجريمة_1



والدة-الطفلة-الريئة



الطفلة-البرئية