تفاصيل القبض على "ديلر الحشيش" قبل ترويج كمية من المخدر فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش في الهرم، واعترف المتهم بحيازته المخدر للاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة الهرم.

عقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات استعدادا للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.