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تعرف على مضمون دورة القيامة خلال احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بفترة الخماسين

الجمعة، 21 مايو 2021 03:00 ص
تعرف على مضمون دورة القيامة خلال احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بفترة الخماسين دورة القيامة
كتب: محمد الأحمدى

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تحيى الكنيسة الأرثوذكسية خلال فترة الخماسين دورة القيامة، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة 50 يوما وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز أحداث طقس دورة القيامة فى الكنيسة الأرثوذكسية.

تجهز أيقونة القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع ويحملها الكاهن أو الشماس، ويطوف الكهنة والشمامسة الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات، ثم يصعدون الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات" ثم توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.

دورة القيامة

يرفع الكهنة البخور ويطوفون فى الكنيسة بالترتيب الآتى:

في اليد الأولى: نسجد لك أيها المسيح لهنا ولقيامتك المحيية لأنك قمت وخلصتنا.

وفى اليد الثانية: يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من الأموات إسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعًا.

وفي اليد الثالثة: السلام لقيامة المسيح الذي قام من الأموات وخلصنا من خطايانا.

ويقال بعد الدورة لحن المحير ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أو آناستاسي اكتون اكرون آليسون إيماس" ومن بعد عيد الصعود يقولون " أو آناسطاسيس إك تون اكرون آنلسون يستوس أورانوس آليسون إيماس".


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