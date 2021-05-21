تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم فى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المنظومة التعليمية بمحافظة سوهاج شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، اهتماما غير مسبوق، انعكس عليها بصورة كبيرة، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر باعتبارها خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

قطاع التعليم بمحافظة سوهاج وخاصة التعليم قبل الجامعي والجامعي، يشهد تطورا كبيرا سواء على مستوى البنية التحتية وإنشاء وترميم المدارس، الأمر الذى يؤكد اهتمام الرئيس السيسي والحكومة بخلق تنمية متكاملة في مختلف جميع أنحاء محافظة سوهاج.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن المدارس التي تنفيذها بمحافظة سوهاج وعدد الفصول:

1 - إنشاء مدرسة نجع الشعارنة الابتدائية، بقرية الشعارنة الغربية بمركز سوهاج، وافتتاحها رسميا في 30 يونيو 2019 والمدرسة تم إنشاءها على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و700 ألف جنيه.

2 - مدرسة عزبة الحيط‎ ، افتتحت مدرسة عزبة الحيط الإبتدائية، بمركز ومدينة جرجا التابع لمحافظة سوهاج، بتكلفة 4 مليون و360 ألف جنيها

يأتي افتتاح المدرسة ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول وإتاحة المناخ الجيد للطبلة للتفوق العلمي، وإحراز مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وتضم المدرسة 12 فصل إبتدائي، و4 فصول رياض أطفال، حيث انها مقامة على مساحة 1400 متر مربع، بسعة طلابية 450 طالب وطالبة.

3 - تم افتتاح مدرسة المحاسنة الإبتدائية بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، بعد تطويرها وإنشاء أجنحة جديدة، بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه والمدرسة تضم 18 فصلا، منها 12 فصلا للابتدائي، و6 فصول رياض أطفال، وملعبا رياضيا، ومقامة على مساحة 2450 مترا مربعا، وتستوعب 738 طالبًا وطالبة.

4 - إنشاء وافتتاح مدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الاساسي، بقرية "الأخيضر" بمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة وإنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز سوهاج المختلفة، لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ الجيد للطلبة للتفوق العلمي، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة وتضم المدرسة 9 فصول ابتدائي وإعدادي، و2 فصل رياض أطفال، وتقع على مساحة 1365 مترا مربعًا، بسعة طلابية 450 طالبا وطالبة.

5 - مدرسة الإسكان الاقتصادي ، هي أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي تبدأ عملها بالمدينة الجديدة، بعد توقف 16 عاما، حيث أنشأت على مساحة 9 آلاف متر مربع، مع بداية إنشاء المدينة، بتكلفة 17 مليون،وتشمل المدرسة 6 فصول رياض أطفال، و18 فصلا ابتدائيا، و9 فصول إعدادي، بإجمالي 33 فصلًا دراسيًا، وبلغ عد الطلاب بها 270 طالبًا "ابتدائي وإعدادي"، كما أنها مجهزة بمعامل حاسب آلي.

6 - مدرسة أبوبكر الصديق لغات مميز مدينة سوهاج الجديدة ، والتي تشمل 14 فصلًا، منها 10 قاعات رياض أطفال، و 4 فصول ابتدائي، بها 420 طالبًا وطالبة، وكذا مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات حيث تشمل 18 فصلا، منها 10 قاعات حضانة، و8 فصول إبتدائي، وبلغ عدد الطلاب بها 825 طالبًا وطالبة، وحرص على الاستماع إلى الطلاب، والاطمئنان منهم على عدم وجود أي معوقات.

7 - مدارس جيل المستقبل الدولية‎ تم إنشاء وإفتتاح أول مدرسة أمريكية فى صعيد مصر ، لتعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وخطوة مهمة في طريق إعمار مدينة سوهاج الجديدة تم إنشاءها على مساحة 15 ألف متر مربع، وتضم مباني إدارية وتعليمية بمساحة 4500 متر مربع، ومسرح على مساحة 500 متر مربع، حيث أن الـ 10000 متر مربع المتبقية، تشمل أفنية وملاعب ومساحات خضراء، وحمام سباحة نصف أوليمبي، وملعب خماسي وملعبان نجيلة، وملاعب "أكريليك، كرة طائرة، كرة سلة، كرة قدم"، فضلاً عن ملعب إسكواش تحت الإنشاء، وملعبان خاصان بمرحلة رياض الأطفال .

8 - افتتاح المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمقر كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية تجربة افتتاح المدرسة تتم لأول مرة بسوهاج، عقب صدور القرار الوزاري الخاص بها، وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، بشرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم

9- المدرسة الفنية المزدوجة، ستؤهل الخريجين للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وافتتاحها يأتي في إطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع المحلي، ومد يد العون للنهوض بالتعليم الفني، وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل والجدير بالذكر، أن جامعة سوهاج تعد الثانية على مستوى الجمهورية في تطبيق تجربة المدارس الفنية المزدوجة.



مدارس جيل المستقبل بسوهاج الجديدة



مدرسة الإسكان الفتصادى بمدينة سوهاج الجديدة



مدرسة الحاج حسين بسوهاج



مدرسة المحاسنة الأبتدائية بسوهاج



أفتتاح مدرسة عزبة الحيط بسوهاج