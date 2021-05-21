تعرف على خريطة المشروعات القومية فى 21/2022

كتبت أسماء أمين

تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة ، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.

وقد رصدت الدولة حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعا قوميا كبيرا بنحو 164 مليار جنيه في عام 20/2021

-المشروع القومى للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة

- مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.

- مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم ،لاستفادة 25 محافظة من المشروع

- مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه،

وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشآة.

-مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه.

-مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه.

- مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه.

- مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه.

- مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه،بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.