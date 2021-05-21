تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثالث من شهر مايو

كتب هانى الحوتى

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر مايو الجارى، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 902.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 828.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الخامس شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 673.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء في المركز السادس، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 634.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 615.7 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 493.9 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) في الأوراق المالية، بقيمة تداول 461.7 مليون جنيه، و 417.7 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.