تعرف على التحويلات المرورية لحركة السيارات بمحور الشهيد فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، عمل تحويلات لحركة السيارات بسبب غلق محور الشهيد بالاتجاهين"منطقة القطاع العام" فى مدينة نصر، وذلك لمدة يومين، حيث يتم تركيب باكيات معدنية، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحورالشهيد بالإتجاهين"منطقة القطاع العام" لتنفيذ أعمال رفع الباكيات المعدنية الخاصة بالكوبرى المار أعلى المحور، الأمر الذى استلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير: يسلك يميناً شارع جمال سليم فيساراً شارع عبدالله العربى فمناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير: الدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام قطاع أبوبكر فيميناً مطلع محور المشير تجاه مناطق إمتداد رمسيس ومناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من شارع المخيم الدائم والخليفة القاهر: يسلك يميناً شارع مدينة مبارك من ميدان "كوكاكولا" فيميناً شارع إمتداد رمسيس والدوران والعودة من أسفل كوبرى أكتوبر فمطلع أبوزيد خضر إتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

ويتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12,00 صباح اليوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم السبت الموافق 22/5/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.