تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار وفحصه.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانهيار أجزاء من العقار رقم 11 والمكون من 3 طوابق، كائن في شارع صالح الحكيم، المتفرع من شارع صفر باشا، التابع لولاية حي الجمرك.

وعلي الفور انتقلت قوات مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية ومسئولي الحي إلى موقع العقار، وتم نقل سكان العقار المجاور وعددهم 4 أسر تضم 13 شخصًا، حرصًا على سلامتهم.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن العقار بناء قديم، وانهارت الأسقف من الداخل حتى سطح الأرض، وتم وضع حواجز حديدية في محيطه؛ حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.